Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Сил специальных операций

В России отмечается профессиональный праздник «вежливых людей» — День Сил специальных операций (ССО). Он был учрежден в 2015 году указом президента РФ Владимира Путина и с тех пор празднуется каждый год 27 февраля.

Появление новых подразделений в составе российских Вооруженных сил стало ответом на сложную международную обстановку, активизацию террористических организаций и растущее висло вооруженных конфликтов в начале XXI века. Все это потребовало от РФ создания принципиально нового механизма реагирования на современные угрозы и эффективного инструмента по защите национальных интересов.

Силы специальных операций и призваны решать подобные стратегические задачи, причем не только внутри страны, но и за ее пределами. Впервые о ССО заговорили открыто весной 2014 года — во время возвращения Крыма в состав России. До этого и название новой структуры, ни география ее применения, ни имена героев не афишировались. Благодаря профессионализму и выдержке военнослужащих ССО и подчеркнутой корректности их поведения появилось выражение «вежливые люди».

А полтора года спустя после крымских событий Силы специальных операций продемонстрировали свою высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Несмотря на очевидный риск, военнослужащие ССО выполняют задачи на переднем крае, выявляют важнейшие объекты международных террористических группировок для их уничтожения, играют главную роль в ликвидации главарей террористов, корректируют удары ВКС России. Сегодня это динамично развивающаяся структура, в которую входит наземная и морская компоненты. Высочайшая подготовка, а также уникальное вооружение и экипировка позволяют военнослужащим успешно выполнять самые сложные задачи.

Мужество, профессионализм и героизм военнослужащих ССО высоко отмечены государственными наградами — большинство из них являются кавалерами боевых орденов и медалей, а 13 человек удостоены высшей государственной награды — Герой Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об «универсальных солдатах» Сил специальных операций ВС РФ.