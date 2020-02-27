«Я прощаюсь»: Шарапова подвела черту в спортивной карьере детским фото на корте

Мария Шарапова подвела итог своей спортивной карьеры детским фото на своей страничке в Instagram. На снимке будущая первая ракетка мира запечатлена в совсем нежном возрасте на теннисном корте с ракеткой в руках.

«Теннис показал мне мир — показал мне, из чего я сделана. Это о том, как я проверяла себя и как измеряла уровень своих возможностей. Поэтому, что бы я ни выбрала для следующей главы своей жизни, моей следующей вершины, я и дальше буду бороться. Я и дальше буду взбираться вверх. Я все еще буду расти!» — написала в своем прощальном посте спортсменка.

Instagram @mariasharapova

Шокированные новостью поклонники Шараповой пишут в комментариях, что им будет не хватать зрелищных матчей любимой спортсменки и благодарят теннисистку за ее карьеру.

«Спасибо за все моменты! Я всегда буду вашим самым большим поклонником!»

«Подожди… ты не можешь сделать это…»

«Легенда, мы будем скучать по тебе на корте, но за пределами корта также есть много замечательных вещей. Удачи, Мария, мы любим тебя!»

«Я буду скучать по твоей игре, ты всегда будешь одной из моих любимых спортсменок! Удачи в этой следующей главе!»

«Эх Маша, Маша! Ты была ярким сколом в истории тенниса! Спасибо тебе!» — пишут фанаты.

Ранее решение Марии Шараповой уйти из спорта прокомментировал 5-tv.ru теннисист Евгений Кафельников.