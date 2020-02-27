Епифанцев впервые вывел в свет молодую возлюбленную

Российский актер Владимир Епифанцев появился на публике с новой возлюбленной по имени Юлия. Звезда театра и кино пришел в студию программы «Прямой эфир», где прокомментировал многочисленные измены жене Анастасии Веденской.

Известно, что избранница 48-летнего актера моложе его на 24 года. По ее словам, со звездой она познакомилась около пяти лет назад.

«Я абсолютно не знала, кто такой Владимир Епифанцев, до того, как ему написала», — отметила Юлия.

Она пояснила, что однажды после просмотра фильма с участием Епифанцева узнала, что он проводит кастинг для девушек, желающих сниматься в кино. Тогда она решила попробовать свои силы. Сам актер также поделился подробностями первого свидания с Юлией.

«Юля мне понравилась своей энергетикой. Мы по скайпу с ней пообщались. Потом она приехала со своими подружками. Ей было 19. Приехали просто пообщаться. Практически сразу сексом занялись», — рассказал он.

«Я была так очарована Володей, что меня ничего не смутило», — добавила сама девушка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Епифанцева признался, что не хочет общаться с отцом.