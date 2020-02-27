Меган Маркл и принц Гарри могут проигнорировать свадьбу принцессы Беатрис с Эдоардо Мапелли Моцци, сообщает Mirror. По словам инсайдера, вероятно, пара пропустит праздничные мероприятия, которые пройдут в Королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце 29 мая.

По словам источника, после 31 марта пара планирует окончательно переехать в Канаду со своим сыном Арчи, чтобы начать новую независимую жизнь. Хоть знаменитости и заявляют, что будут продолжать поддерживать свои благотворительные организации, но известно, что они будут проводить совсем мало времени в Великобритании и закроют свой офис в Букингемском дворце.

Это привело к предположениям, что они вряд ли будут присутствовать на бракосочетании двоюродной сестры Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл зарабатывают в Instagram в два раза больше, чем Уильям и Кейт.