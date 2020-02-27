Самый популярный «аксессуар»: как коронавирус влияет на Недели моды

Вспышка нового коронавируса COVID-19 в европейских и других странах, привела к тому, что на Неделе моды в Париже, которую решили не отменять, несмотря на тревожную эпидемиологическую ситуацию, появился необычный «аксессуар».

На модном показе в качестве аксессуаров были использованы респираторы и медицинские маски. Главный редактор журнала Vogue Russia Мария Федорова разместила фото популярного атрибута на своей странице в Instagram.

«Самый востребованный аксессуар сезона. Никто не целуется при встрече. И руку жмут с опаской. И хочется надеть правильную маску», — подписала снимок знаменитость.

Вспышка заболевания в Италии внесла коррективы в программу не только Недели моды, но и других предстоящих событий, сообщает GQ.

За несколько часов до начала своего шоу в Милане Джорджо Армани принял решение ограничиться онлайн-трансляцией и провести женский показ за закрытыми дверями.

Michael Kors, у которых в Милане была запланирована презентация новой капсульной коллекции, тоже пришли к выводу, что лучше отменить вечернее мероприятие.

Итальянская компания Prada отменила свое майское круизное шоу в Японии, а Chanel — модный показ в Пекине. Недели моды, запланированные в Шанхае, Пекине и Сеуле, также не будут проведены.

По подсчетам экспертов, на данный момент ущерб от вируса оценивается более чем в 40 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Милане придумали лайфхак для защиты от коронавируса, если нет маски.