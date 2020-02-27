Огненное ДТП произошло в тоннеле на юге Москвы

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Иномарка протаранила препятствие в тоннеле на Проектируемом проезде. После столкновения автомобиль загорелся, а водитель вылетел из машины на дорогу.

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Фото, видео: ВКонтакте @incident.moscow

Следователи выясняют обстоятельства страшного ДТП которое случилось накануне вечером на юге Москвы. В тоннеле, на огромной скорости столкнулись две машины. От удара, оба авто вспыхнули как спички. По словам очевидцев, водитель BMW не справился с управлением, машину занесло и вынесло на встречную полосу. Одного из находившихся в салоне выбросило на проезжую часть. Всего в ДТП пострадали три человека. По некоторым данным, двое из них — несовершеннолетние. Предварительная причина аварии — превышение скорости.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Lada влетела в толпу пешеходов на Дунайском проспекте в Петербурге.

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