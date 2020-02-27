Огненное ДТП произошло в тоннеле на юге Москвы
Иномарка протаранила препятствие в тоннеле на Проектируемом проезде. После столкновения автомобиль загорелся, а водитель вылетел из машины на дорогу.
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Фото, видео: ВКонтакте @incident.moscow
Следователи выясняют обстоятельства страшного ДТП которое случилось накануне вечером на юге Москвы. В тоннеле, на огромной скорости столкнулись две машины. От удара, оба авто вспыхнули как спички. По словам очевидцев, водитель BMW не справился с управлением, машину занесло и вынесло на встречную полосу. Одного из находившихся в салоне выбросило на проезжую часть. Всего в ДТП пострадали три человека. По некоторым данным, двое из них — несовершеннолетние. Предварительная причина аварии — превышение скорости.
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