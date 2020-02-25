Lada влетела в толпу пешеходов на Дунайском проспекте в Петербурге
Пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Lada влетела в толпу пешеходов на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе Петербурга.
Пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Обстоятельства аварии уточняются.
Как стало известно 5-tv.ru, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавшая женщина находится в состоянии средней степени тяжести.
Нашли ошибку?