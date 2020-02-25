Lada влетела в толпу пешеходов на Дунайском проспекте в Петербурге

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Светлана Шевченко
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Пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Lada влетела в толпу пешеходов на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе Петербурга.

Пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Обстоятельства аварии уточняются.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавшая женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

 

 

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