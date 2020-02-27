Поставки российской нефти в США и Великобританию выросли вдвое

Экспорт российской сырой нефти в США и Великобританию в 2019 году вырос более чем вдвое, сообщает РБК со ссылкой на Федеральной таможенную службу. Поставки увеличились из-за снижения цен на марку топлива Urals и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.

В ноябре прошлого года Управление энергетической информации США заключило, что Россия обошла Мексику по объемам нефтяных поставок в Штаты и заняла второе место среди американских импортеров после Канады. Как подтвердили в Минэкономразвития РФ, с января по ноябрь 2019-го экспорт сырой российской нефти вырос на 3,8% — преимущественно засчет закупок США и Турции.

Средняя цена на российскую марку нефти Urals составила 63,6 доллара за баррель. В 2018 году она доходила до 70 долларов. Это повлияло на увеличение спроса. Кроме того, укреплению экономики РФ способствовала американская политика в отношении Ирана и Венесуэлы. Нефть этих двух стран схожа по ряду параметров. После введения ограничительных мер бывшие партнеры Тегерана и Каракаса перешли на российскую нефть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть.