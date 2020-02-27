«Есть другие возможности»: Путин объяснил, почему отказался от смартфонов

Президент России Владимир Путин признался, что предпочитает современным гаджетам телефон специальной связи, поэтому смартфоны использует редко. Несмотря на стремительное движение технического прогресса, российскому лидеру комфортнее использовать другие возможности.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто», — рассказал глава РФ в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент добавил, что совершает звонки по смартфону крайне редко. Это происходит лишь в тех случаях, когда ему передают устройства подчиненные.

«Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — пояснил российский лидер.

В целом характеризуя развитие технологий, Путин отметил, что прогресс движется очень стремительно, и это процесс останавливать не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Путина выла возможность использовать двойника.