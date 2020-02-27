В здоровом теле здоровый дух: Какие виды спорта подходят разным знакам зодиака

Весна — лучшее время, чтобы заняться спортом и привести свое тело в форму. Астролог дала рекомендации разным зодиакам по тому, какой вид физической активности выбрать, чтобы получать удовольствие и в то же время стать более стройным и подтянутым. Советы эксперта приводит MK.RU.

Овен

Поскольку Овнам покровительствует Марс, лучше всего для них подойдут активные виды спорта, при которых затрачивается много сил и энергии. Идеальными вариантами будут велоспорт, теннис, футбол и аэробика. При этом необходимо серьезно следить за своим питанием и отказаться от жирных продуктов.

Телец

Тельцы, вам лучше всего подойдут спокойные виды спорта, занимаясь которыми вы сможете расслабиться и снять нервное напряжение. В частности, речь идет о плавании и акваэробике. Что касается рациона питания, то в него нужно включить больше морепродуктов.

Близнецы

Близнецы, вам нужно найти такой спорт, который будет развивать вас даже спустя долгое время интенсивных занятий. Попробуйте заняться баскетболом, теннисом, фехтованием или бильярдом. Возможно, вы найдете занятие по душе. А чтобы быстрее похудеть, необходимо избавиться от постоянных перекусов.

Раки

Раки, чтобы сбросить лишние килограммы, достаточно отправиться на прогулку на свежем воздухе. Также для вас будут полезны занятия йогой и пилатесом. От серьезных физических нагрузок лучше воздержаться. Вместо этого лучше заняться питанием и считать калории.

Лев

Львы, вас непреодолимо привлекает каждый вид спорта, который дает возможность продемонстрировать физическую силу и спортивную подготовку. Чтобы почувствовать свое превосходство, вы можете заняться велоспортом, теннисом, плаванием или аэробикой. В отношении питания вам рекомендуется употреблять больше белков.

Девы

Девы, ваша нервная система нуждается в ежедневном расслаблении, которое сможет обеспечить прогулка на воздухе или утренняя пробежка. Также идеальным вариантом для вас будет плавание и акваэробика. Чтобы быстрее похудеть, избегайте сладостей любой ценой, ешьте супы и овощи.

Весы

Весы, чтобы вернуться в форму, необходимо много времени уделять физическим упражнениям. Утро лучше начинать с растяжки, а вечером заниматься танцами, пилатесом или аэробикой. Кроме того, необходимо следить за своим питанием — особенно за богатой углеводами пищей.

Скорпион

Вас привлекают адреналин спорт, скалолазание, пешие прогулки, боевые искусства. Вы фанат занятий, требующих концентрации и внимания, бокса и стрельбы. Вам лучше часто употреблять продукты с семенами, кунжутом, арахис.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на то, что Вы заслужили репутацию оптимиста, Ваша нервная система нуждается в отдыхе. Вместо кофе сейчас следует пить мятный чай, чай из одуванчиков и чай из тысячелистника. А что касается спорта, то вы можете заняться ходьбой, теннисом, баскетболом, фехтованием или верховой ездой.

Козерог

Расслабляющий массаж и употребление молочных продуктов — идеальное решение для вас, козероги. Сейчас вам не хватает кальция, поэтому ваши суставы и кости находятся в опасности. Чаще ешьте миндаль, грецкие орехи и пейте травяные чаи. Среди видов спорта рекомендуется выбрать футбол, пешие прогулки, прогулки на природе, плавание и катание на коньках.

Водолей

Водолеи, вы настолько разносторонние личности, что вам подойдет масса видов спорта. От рождения вы экстремалы, поэтому с удовольствием займетесь парапланеризмом, парашютным спортом и дайвингом. Кроме того, вам не чужды шахматы, фехтование, настольный теннис, катание на лыжах и теннис.

Рыбы

Рыбы, вам помогут расслабиться и привести свое тело в форму катание на роликах, коньках, лыжах, хоккей, плавание и дайвинг. Кроме того, можно заняться йогой или разучить танец живота. Вместе с тем нельзя забывать о сбалансированной диете и рассчитывать калории.

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