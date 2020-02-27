СК намерен ходатайствовать об аресте напавшего на учителя ульяновского школьника

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Василий Заика
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Восьмиклассник набросился с ножом на педагога утром 26 февраля в одной из школ Заволжского района.

Фото: www.globallookpress.com

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте напавшего на учителя алгебры ульяновского школьника, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий документ будет направлен в Ленинский районный суд Ульяновска 28 февраля.

В настоящее время расследование инцидента продолжается. В учебном заведении проходит служебная проверка. Ульяновские власти проверяют организацию безопасности во всех школах региона.

15-летний восьмиклассник, по невыясненным пока причинам, набросился с кухонным ножом на педагога утром 26 февраля в одной из школ в Завожском районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раненую в ульяновской школе учительницу прооперировали.

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