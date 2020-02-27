Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры

Карьера Лики Стар пошла под откос по воле Аллы Пугачевой. Об этом звезда 90-х заявила в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

По словам певицы, Примадонна перекрыла ей пути на сцену, когда узнала о ее романе с Владимиром Пресняковым. На тот момент он был женат на дочери народной артистки — Кристине Орбакайте.

Поначалу ставшая известной Стар пользовалась благосклонностью Пугачевой. Звезда № 1 называла девушку своей преемницей и приглашала в свой театр. К тому моменту Лика стала самостоятельной певицей и не хотела называться продуктом Примадонны. На предложение знаменитости она ответила отказом.

Зато у девушки получился творческий тандем с зятем Пугачевой. Вместе с Пресняковым она записала песню «Падший ангел». О том, что их связывает не только работа, вскоре стало известно его теще.

«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне „прощай“. Потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Но я шла вперед, это был хороший опыт», — вспомнила Лика.

Со второй половины 90-х Стар редко выступала и не записывала новых альбомов, а с начала 2000-х и вовсе исчезла из эфиров. Впоследствии звезда простила Пугачеву и до сих пор не жалеет, что Пресняков ей увлекся. При этом Лика открещивается от ярлыка разлучницы. По ее словам, она была лишь одной из многих девушек Владимира.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева рассказала об упущенной возможности сыграть в европейском мюзикле.