Итоги всероссийского студенческого конкурса «Профстажировки 2.0» подвели в Москве
Победители, а это более 500 студентов из 55 регионов страны, получили приглашения на практику в крупных российских компаниях и ведомствах.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте @profinternships, 5-tv.ru
В Москве объявили имена победителей всероссийского студенческого конкурса «Профстажировки 2.0». Это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Более 500 студентов из 55 регионов страны получили приглашения на практику в крупных российских компаниях и ведомствах. Именно работодатели подготовили задания для участников конкурса, они же выбирали лучших.
«Те проекты, которые сделаны, они не пошли в стол, не были формальными, а были действительно с интересом рассмотрены работодателями, нашим партнерами, которым мы хотели бы сказать большое спасибо. И я уверен, что многие из этих проектов будут реализованы в реальной жизни на благо компаний-партнеров, на благо всей нашей страны», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.
Уже стартовала вторая волна «Профстажировок». Организаторы отмечают, что конкурс даст путевку в успешное профессиональное будущее тысячам российских студентов.
Нашли ошибку?