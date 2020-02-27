Итоги всероссийского студенческого конкурса «Профстажировки 2.0» подвели в Москве

В Москве объявили имена победителей всероссийского студенческого конкурса «Профстажировки 2.0». Это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Более 500 студентов из 55 регионов страны получили приглашения на практику в крупных российских компаниях и ведомствах. Именно работодатели подготовили задания для участников конкурса, они же выбирали лучших.

«Те проекты, которые сделаны, они не пошли в стол, не были формальными, а были действительно с интересом рассмотрены работодателями, нашим партнерами, которым мы хотели бы сказать большое спасибо. И я уверен, что многие из этих проектов будут реализованы в реальной жизни на благо компаний-партнеров, на благо всей нашей страны», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Уже стартовала вторая волна «Профстажировок». Организаторы отмечают, что конкурс даст путевку в успешное профессиональное будущее тысячам российских студентов.