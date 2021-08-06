Сладкое без калорий: Вреден ли сахарин? Отвечает врач-диетолог

Различные сахарозаменители приобрели популярность в России в 90-х. В то же время появилась мода на фитнес и диеты. Бесцветное кристаллическое вещество, которое чаще всего выпускается в виде маленьких таблеток, имеет ноль калорий, но в 300 раз слаще сахара.

Сахарин был открыт 27 февраля 1879-го немецким химиком Константином Фельбергом в университете города Балтимор. Заменитель создан случайно при окислении ряда химических веществ. Через шесть лет Фальберг запатентовал сахарин и начал его промышленное производство. А в начале XX века сахарин начали рекомендовать в качестве сахарозаменителя больным диабетом.

В разговоре с врачом-диетологом и доктором медицинских наук Михаилом Гинзбуром, 5-tv.ru выяснил, стоит ли заменять сахар сахарином и какой вред он может нанести организму.

Как сахарин может навредить организму?

О вреде сахарозаменителя заговорили сразу после того, как производители сахара увидели в нем сильного конкурента. В начале XX века в газетах писали, что сахарин способен повысить риск развития рака мочевого пузыря, так как он не усваивается организмом и выходит из него в естественном виде.

Позже исследования ученых показали, что связь между употреблением сахарина и раком отсутствует. Сахарин не вступает ни в какие реакции и абсолютно инертен — пассивен. Он действует примерно на те же рецепторы, что и сахар, вызывая похожие вкусовые ощущения, рассказал врач-диетолог.

Михаил Гинзбур

Врач-диетолог, доктор медицинских наук — Последнее время опять поднялась волна негативного отношения к таким сахарозаменителям. На сей раз их вредность сравнивают даже не с их химическим действием, а с их психохимическим влиянием. Это происходит после того, как мы ощущаем сладкий вкус.

Но сладким вкусом реакции организма не заканчивают. Дальше по цепочке возбуждений реакция на сахарин передается на вегетативную нервную систему, а после происходит «удар» по эндокринной системе. Организм человека готовится отреагировать на этот сладкий вкус и выбросить повышенное количество инсулина, который не должен реагировать на сахарозаменители. Однако, такая реакция прослеживается у тех, кто часто употребляет сахарин. Возникает функциональная гипогликемия — снижения уровня глюкозы в крови.

Чем грозит снижение сахара? У человека просыпается аппетит и желание съесть больше еды, чем он ел до этого, объяснил Гинзбур. Частое употребление сахарина может способствовать набору лишнего веса и даже спровоцировать диабет у тех групп населения, которые полностью заменяют им сахар.

В каких продуктах можно встретить сахарин?

Сахарин можно встретить не только в виде самостоятельного сахарозаменителя, но и в привычных нам продуктах. Добавка Е954 на этикетке вашей любимой газировки, особенно с пометкой «Zero» — это и есть сахарин. Имея привычку пить сладкие газированные напитки, вы становитесь пассивным потребителем сахарозаменителей.

Фото: Globallookpress.com / Pierre Pavot

Но сахарин добавляют не только в сладкие продукты, а, например, в маринад для овощей и селедки. Кроме того, его можно найти в составе зубной пасты, продуктах быстрого приготовления, соевом соусе, жевательной резинке и выпечке. Зачем его добавляют во все эти продукты? Ответ на этот вопрос прост: сахарин намного слаще сахара, а это значит, что его концентрация намного выше. На три тысячи газировки уйдет не полторы тонны сахара, а всего килограмм сахарина. Плюсом его себестоимость обходится производителю намного дешевле.

Чем заменить сахарин?

Во многих странах мира на продажу и производство сахарина наложен запрет, например, в Канаде. Другой сахарозаменитель, который был популярен в советские времена из-за низкой стоимости — цикламат. Исследования показали, что бактерии в организме человека способны расщеплять его и превращать в опасный для здоровья человека яд — циклогексиламин. В наше время его используют в сельскохозяйственной отрасли в качестве удобрения.

В списке опасных синтетических заменителей сахара числится и аспартам. Он есть во многих газировках, но в чай или кофе добавлять его не стоит. Дело в том, что при температуре 30 градусов, аспартам начинает выделять метанол. Именно поэтому на бутылках с газированными напитками обычно написать: «Пейте охлажденным».

Лист стевии и сахарозаменитель из нее. Фото: Globallookpess.com / Ulrich Niehoff

Самой достойной альтернативой сахару и сахарину является медовая стевия — сладкая трава, прорастающая на территории Южной и Северной Америки. На нее подсели знаменитости, а «Кока-кола» добавляет стевию в специальную серию своих напитков. Стевия также не повышает уровень глюкозы в крови из-за отсутствия углеводов.

В отличие от своих синтетических «собратьев», стевия содержит много антиоксидантов, расширяет сосуды, выделяет натрий из организма, тем самым снижает артериальное давление. Селен и медь в составе улучшает состояние кожи, а цинк укрепляет иммунитет. Медовая стевия является носителем витаминов группы C, B и PP. И это настоящая органическая находка для болеющих сахарным диабетом, но не для людей на диете, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если вы стараетесь не употреблять сахар и заменяете его «сахаром» из медовой стевии, то учитывайте тот фактор, что она может понижать и без того низкий процент глюкозы. Психохимическое влияние не окажет и есть больше вы не станете, но можете приобрести гипогликемию. Прежде чем перейти с обычного сахара на его заменители, обязательно проконсультируйтесь с врачом.