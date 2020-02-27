Самолет в Стамбуле заблокировал взлетно-посадочную полосу

Взлетно-посадочная полоса в аэропорте Стамбула оказалась временно заблокирована самолетом авиакомпании Turkish Airlines, сообщает Halk TV.

Воздушное судно совершало рейс Франкфурт — Стамбул. Во время приземления у него сломалось носовая стойка шасси, что привело к временной блокировке ВВП и экстренной эвакуации пассажиров.

Позже бывший губернатор Стамбула Али Йерликая сообщил в Twitter о благополучном разрешении инцидента. Все 153 человека, летевшие рейсом, были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

«Полеты в аэропорту Стамбула продолжаются бесперебойно», — написал чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет санавиации совершил жесткую посадку в Казахстане около Усть-Каменогорска. На борту было пять человек. Несмотря на то, что судно перевернулось, из пассажиров никто не пострадал. Ранения получил пилот.