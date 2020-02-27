Юные спортсмены из хоккейных команд «Астана» и «Медведи» устроили массовою драку в одном из матчей чемпионата Казахстана. При этом главной звездой встречи стал эмоциональный комментатор Никита Фомин.

Матч состоялся 21 февраля в Караганде. Потасовку девятилетние хоккеисты начали после опасного момента у ворот. Нападающий «Астаны» пытался забросить шайбу, но голкипер отразил первый удар. Чтобы не дать форварду продолжить атаки, ему начал мешать защитник «Медведей». В итоге между двумя хоккеистами началась драка, к которой вскоре присоединились другие игроки.

«Понеслась, мужики, понеслась! Просто не видно ни бельмеса, давай всем раздавать направо и налево! Какой замес, какое месилово! Просто Конор Макгрегор отдыхает», — отреагировал на начало массовой драки комментатор.

Драка маленьких хоккеистов — это плохо, но реплики комментатора просто замечательные 🤣 pic.twitter.com/pVAixomtDM — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 27, 2020

Пока он говорил, на место битвы подоспели арбитры. Они начали разнимать детей, но сразу всех унять троим мужчинам не удавалось — пока они растаскивали одних мальчишек, драться начинали другие.

«Давай команда на команду, бей своих, чтобы чужие боялись. Все, понеслась, там все уже участвуют! Давай тренеры, давай зрители, давай наши», — продолжал комментатор под смех на трибунах.

В итоге судьям пришлось удалить с площадки дерущихся игроков — по пять спортсменов с каждой команды. Матч закончился примерно через полчаса со счетом 1:2 в пользу «Медведей».

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовой драке на детском хоккейном турнире в Тольятти. Там зарубились 11-летние спортсмены.