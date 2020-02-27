Путин обнялся с девочкой в «Острове мечты» в Москве и сделал с детьми селфи

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк аттракционов «Остров мечты» в Москве, куда были приглашены воспитанники столичных детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

Российский лидер прошелся по территории комплекса, где возведены Дворец Снежной Королевы, деревня Смурфиков, дом Дракулы и целый парк динозавров. Пришедшие в парк дети встретили главу государства бурными возгласами. Они с удовольствием пообщались с Путиным и попросили его сделать совместные селфи. Президент не смог отказать ребятам и вместе с ними позировал на десятках кадров — родители малышей выступали в роли фотографов.

Смелее всех из собравшихся в парке детей оказалась одна девочка. Она подошла к российскому лидеру и спросила: «А можно вас обнять?» Путин ответил согласием и заключил малышку в объятия.

«Остров Мечты» — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте бывшего парка «60-летия Октября» на территории 100 гектаров. На его территории расположены 27 аттракционов. Официальное открытие парка для посетителей состоится 29 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин исполнил новогоднюю мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья.