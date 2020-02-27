Занавес загорелся на сцене Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского в Великом Новгороде во время выступления музыкантов. Видео с этим моментом появилось в сети.

На кадрах видно, как четверо музыкантов играют на флейтах. Неожиданно в правой части сцены появляется дым и быстро заполняет ее полностью. Напуганные зрители быстро поднялись со своих мест. Через несколько секунд они начали аплодировать музыкантам.

«Там немного филармония загорелась. Концерт — огонь. Музыканты зажгли», — подписала видео оператор.

Музыканты в момент возгорания занавеса доигрывали последний номер. С «огоньком» закончив выступление, они и зрители быстро покинули здание филармонии.

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