«Концерт у нас вышел с огоньком!» — музыканты о загоревшейся филармонии в Великом Новгороде
Во время исполнения флейтистами последнего номера на сцене загорелся занавес.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Adrian C. Nitu, 5-tv.ru
Музыканты, выступившие во время пожара в областной филармонии имени А. С. Аренского в Великом Новгороде, рассказали о произошедшем. Петербургский квартет флейт Рандеву продолжил выступление даже после того, как на сцене загорелся занавес.
«Начинался как обычный концерт. Во втором отделении мы почувствовали запах гари, организаторы попросили побыстрее заканчивать. Прямо во время пьесы произошло возгорание, и сотрудники начали быстро тушить кулисы огнетушителем. Мы не ожидали, остановились. Но публика нас так поддержала, и мы решили напоследок сыграть еще и Нирвану», — рассказала одна из исполнителей.
Во время возгорания как таковой эвакуации музыкантов и зрителей проведено не было, ведь это был последний номер. Квартет закончил выступление, гости мероприятия поаплодировали и спокойно покинули помещение. Пожар был ликвидирован до приезда экстренных служб.
«В общем, концерт у нас вышел с огоньком!» — поделился один из музыкантов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новгородские музыканты сыграли в горящей филармонии.
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