🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 февраля, когда растущая Луна находится в знаке Тельца, прекрасное время для любого рода перемен и начинаний. Астрологи рекомендуют задуматься об изменениях во внешности и путешествиях. Также успехом обернутся новые проекты.

♈ Овен

Командировка или отпуск в другой стране? В любом случае, пора отправляться в путешествие. Или что-то кардинально менять. Помните, ваша работа должна сопровождаться игрой. Найдите идеальный баланс между трудом и отдыхом! У вас нет возможности сесть в реактивный самолет в ближайшее время? Попросите вашего лучшего друга удивить вас, заказав билеты.

Космический совет: пора отправляться в путешествие.

♉ Телец

Да, ваш близкий человек совершил ошибку. Но как долго вы собираетесь держаться за старую историю? Этот день требует прощения и исцеления. Два слова: чистый лист. Часто мы настолько увлечены своей версией в наших головах, что забываем взглянуть на другую сторону. Откройтесь для честного разговора. Это облегчит вашу боль.

Космический совет: прощение — это необходимость.

♊ Близнецы

Внимательно посмотрите на то, что вы кладете на тарелку. Речь не идет о трехразовом питании, а о потребностях вашего тела. Давайте ему именно то, что оно заслуживает. Потренируйтесь слушать то, что говорит вам ваш священный сосуд. У тела есть своя собственная интуиция.

Космический совет: ешьте осознанно.

♋ Рак

Сохраняйте веру. Если что-то пока еще не проявилось, это вовсе не означает, что ничего не будет. Секрет: действуйте так, как будто вы уже достигли цели. Почувствуйте радость. Визуализируйте свой прогресс. Вселенная работает таинственным образом, и сейчас она очищает блоки, стоящие на вашем пути. На межличностном фронте вас просят быть самими собой. Когда вы любите и принимаете себя такими, какие есть, окружающие это чувствуют.

Космический совет: Вселенная работает для вас.

♌ Лев

Весна почти пришла! Но это не повод расслабляться. Продолжайте вкладываться в работу. Это время, когда настоящее волшебство раскроется. Подумайте о том, как удовлетворить свою страсть к путешествиям или приобрести дом, о котором вы давно мечтали. Настала отличная пора для того, чтобы определиться с желаниями и навести порядок в голове.

Космический совет: определитесь с желаниями и не расслабляйтесь.

♍ Дева

Суть гнева и обиды в том, что они блокируют поток любви. Помогает ли пребывание в прошлом вашему делу? Единственный момент, над которым вы доминируете — настоящий момент. Итак, примите вещи, которые вы не можете изменить. Приложите сознательное усилие, чтобы помириться со своим прошлым. Попробуйте заняться медитацией.

Космический совет: отпустите прошлое и откройтесь новому.

♎ Весы

Оставаться взаперти в квартире всю неделю — не выход. Осознайте необходимость баланса в вашей жизни. Вам следует побывать на природе. Найдите минутку, чтобы полюбоваться красотой, которую она может предложить — набухающие почки на деревьях, птицы, создающие свои гнезда, или снежинки, опускающиеся на землю. Рассмотрите сессию йоги или пикник в лесу.

Космический совет: выйдите на улицу и понежьтесь на солнце.

♏ Скорпион

Упражнения подобны прозе, тогда как йога — это поэзия движений. Как только вы понимаете грамматику йоги, вы можете написать свою поэзию движений. Воссоединитесь с храмом вашего тела. Возьмите коврик и займитесь медитацией. Или просто тренируйте дыхание. У тела есть своя собственная интуиция. Научившись прислушиваться к ней, вы достигнете успеха.

Космический совет: найдите практику, которая подойдет вашему телу.

♐ Стрелец

Вы не можете получить идеальное тело с ингредиентами в вашей зимней кладовой. Пришло время для диетического обновления. Поменьше думайте о сладком и жирном. Сократите потребление специй, но не устраняйте их полностью. Чай с имбирем и куркумой — хороший способ стимулировать организм. Что касается фруктов и овощей, лучше всего есть сезонные и местные продукты.

Космический совет: адаптируйте свою диету в соответствии со сменой времен года.

♑ Козерог

Весна несет с собой бесконечные возможности! Какие вещи вы хотите воплотить в жизнь? Медитируйте в начале дня, чтобы вы могли сознательно приступить к посеву семян. Вам следует сосредоточиться и направить свою энергию на то, что действительно важно.

Космический совет: добро пожаловать в страну бесконечных возможностей.

♒ Водолей

Если изменение является единственной постоянной величиной, то откуда ваше сопротивление? Отпустите последний клочок надежды, который держит вас привязанным к прошлому. Если все не так, как вы себе представляли, так это только потому, что будет еще лучше. Доверьтесь повороту колеса. Позвольте вещам разворачиваться в своем собственном темпе. У небес есть план, который изменит вашу жизнь.

Космический совет: у небес есть план, который взорвет ваш разум.

♊ Рыбы

Духовное путешествие индивидуально, оно очень личное. Оно не может быть организовано или отрегулировано. Это неправда, что все должны идти по одному пути. Слушайте свою собственную истину. Это ваше время, чтобы отправиться в мир и исследовать его. Вы будете удивлены тем, что найдете. Звезды также побуждают вас соединиться с храмом вашего тела на более глубоком уровне.

Космический совет: рассмотрите медитацию или йогу.

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