Российского режиссера Александра Хвана ввели в искусственную кому. Об этом сообщает Starhit.

Известно, что 62-летний создатель фильма «Кармен» попал в больницу с заболеванием легких из-за многолетнего злоупотребления табаком.

«У Саши хроническая обструктивная болезнь легких из-за многолетнего курения. Он по-прежнему в больнице. Две недели провел в искусственной коме под аппаратами, был подключен к вентиляции…» — сказали близкие режиссера.

Планируется, что в скором времени Александра Хвана переведут в обычную палату. Ему понадобится помощь специальной сиделки. Родственники уже подыскивают для восстановления режиссера подходящий санаторий в Московской области.

Александр Хван является режиссером таких кинокартин, как «Кармен», «Дюба-дюба», «Предлагаемые обстоятельства», «Вместе с Верой» и множества других. Всего на его счету около 30 проектов. Также он работал в качестве актера кино и дубляжа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссера Александра Хвана экстренно госпитализировали.