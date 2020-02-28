В США из церкви угнали катафалк с телом в гробу

Полицейские Лос-Анжелеса несколько часов ловили преступника, угнавшего катафалк вместе с телом усопшего. История, которую сложно даже представить, случилась в Восточной Пасадене. Пока служители церкви были заняты, мужчина запрыгнул в машину и уехал с гробом. Сразу же началась погоня и судя по кадрам, достойная голливудских фильмов. Угонщика искали несколько часов. Шериф округа в соцсетях попросил его вернуть хотя бы тело. В итоге, вор попал аварию на оживленном шоссе. Образовалась огромная пробка. Угонщика тут же задержали.

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