В США из церкви угнали катафалк с телом в гробу
Задержать угонщика удалось, когда он попал в ДТП на оживленной трассе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Philippe Lissac, 5-tv.ru
Полицейские Лос-Анжелеса несколько часов ловили преступника, угнавшего катафалк вместе с телом усопшего. История, которую сложно даже представить, случилась в Восточной Пасадене. Пока служители церкви были заняты, мужчина запрыгнул в машину и уехал с гробом. Сразу же началась погоня и судя по кадрам, достойная голливудских фильмов. Угонщика искали несколько часов. Шериф округа в соцсетях попросил его вернуть хотя бы тело. В итоге, вор попал аварию на оживленном шоссе. Образовалась огромная пробка. Угонщика тут же задержали.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Хабаровске уголовница украла заказанное такси и попала в ДТП.
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