Число погибших в ДТП на трассе в Кузбассе выросло до пяти
Смертельная авария произошла 28 февраля на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, YouTube @Газета Кемерова
Пострадавший в ДТП на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк водитель «Газели» умер в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.
«Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк скончался в реанимации центра охраны здоровья шахтеров», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, виновником аварии может быть водитель Toyota, который выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Газелью».
Кемеровская областная прокуратура держит на контроле проведение процессуальной проверки по факту ДТП.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в страшном ДТП под Кемерово.
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