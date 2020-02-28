Четыре человека погибли в страшном ДТП под Кемерово

|
Ниса Мурзанаева
33

На трассе столкнулись автомобили «Газель» и Toyota.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, YouTube @Газета Кемерова

Четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей «Газель» и Toyota в Кемеровской области. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Жуткая трагедия произошла на трассе «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк». По предварительной информации, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым авто.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира машины Toyota, а также пассажир «Газели». Водитель грузового транспорта доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Владимиром.

-2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
65.61
0.09 71.65
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...