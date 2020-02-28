Житель Иркутской области застрелил жену и тестя из-за развода

Житель иркутского села Оса застрелил супругу и ее отца из-за развода. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась вечером 25 февраля.

По версии следствия, 55-летний мужчина, находившийся в стадии развода с женой, получил от женщины окончательный и бесповоротный отказ. Отвергнутый муж в ярости поехал за машиной благоверной и улучив подходящий момент застрелил ее. После расправы иркутянин ворвался в дом тестя, который поддерживал бракоразводные намерения дочери, и убил пожилого мужчину.

Подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статье «Убийство двух лиц». Расследование продолжается.