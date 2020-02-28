Ребенок погиб и еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Томском

Десятилетняя девочка погибла и еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Томской области. Как сообщает региональная ГИБДД, авария произошла на 159 километре автодороги Томск — Колпашево.

По предварительным данным, 31-летняя водитель Suzuki Liana в сильный снегопад не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volga Siber, за рулем которой был 54-летний мужчина.

В результате удара погибла десятилетняя пассажирка Suzuki. Водитель японской легковушки и двое детей — двух и шести лет с различными травмами были госпитализированы. Также в больнице оказалась и пассажирка Volga. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.