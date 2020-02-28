У летевшего в Шанхай через Москву пассажира выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у пассажира, совершившего перелет из Ирана в Шанхай с пересадкой в Москве. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сообщение Центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Чжунвэй.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на газету «Global Times», 23-летний мужчина по фамилии Дин является гражданином КНР. Где и когда он заразился инфекцией, пока неизвестно. В настоящий момент власти Китая срочно ищут контактировавших с заболевшим,

Мужчина прилетел в Шанхай 20 февраля. Днем ранее он вылетел из Тегерана в Москву, где прибыл в аэропорт «Шереметьево». В российской столице зараженный провел порядка 16 часов. Все это время он находился в капсульном отеле, находящимся рядом с воздушной гаванью. По информации заместителя начальника таможенной службы Шанхая Лю Бо, во время полета у пассажира не было повышенной температуры тела, нарушений каких-либо санитарных норм на борту выявлено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус приближается к границам России.