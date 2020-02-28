Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей вышла в свет после смерти мужа

Советская и российская актриса Елена Соловей, известная по фильмам «Раба Любви», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Вам и не снилось…» спустя долгое время появилась на публике. Полгода назад скончался супруг звезды — кинохудожник Юрий Пугач — и с тех пор Соловей перестала выходить в свет.

Однако вчера кинозвезда сделала исключение. В компании коллег по цеху Елены Прокловой и Елены Камбуровой она пришла на передачу Андрея Малахова. Фото, сделанное в студии программы, на своей странице в Instagram опубликовала Проклова, пишет KP.RU.

Instagram @alenaproklova

Снимок произвел настоящий фурор в сети. Подписчики были рады увидеть Соловей спустя долгое время и не скрывали эмоций.

«Соловей — шикарная!»

«Соловей — потрясающая, натуральная!»

«Замечательные женщины!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Проклова готовится переселиться на собственный «необитаемый остров».