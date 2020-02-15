Елена Проклова готовится переселится на собственный «необитаемый остров»

Проект «Последний герой» стал новым испытанием в жизни Елены Прокловой. Актриса уже принимала участие в шоу в 2002 году. Теперь, по ее словам, условия оказались гораздо сложнее. На Филиппинах, где сейчас ведутся съемки, ей приходится действительно выживать, передает «СтарХит».

Звезда советского кино похудела на несколько килограммов из-за того, что приходится мало есть и много двигаться. К тому же Проклова отправилась на необитаемый остров несмотря на астму. С этим недугом она научилась справляться, как и с другими трудностями. Вновь попробовать себя в суровых условиях она решилась, чтобы испытать собственные возможности и на время сбежать из повседневности.

Мыслями заслуженная артистка РСФСР давно находится на собственном «необитаемом острове». Так она называет место в Хосте — районе Сочи, где бывший супруг строит для нее большой дом. С Андреем Тришиным — некогда третьим по счету мужем — она сохранила близкие отношения. Проклова надеется, что через несколько лет переселится в Хосту и будет жить почти на безлюдной местности на границе с заповедником с видом на море и горы.

Актриса планирует вести чуть ли не отшельнический образ жизни, заниматься живописью и иконописью. Пока же Елена по-прежнему много снимается, гастролирует и радуется возможности познавать мир и общаться со зрителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Проклова назвала размер своей пенсии.