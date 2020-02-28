Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Ушел из жизни почетный авиастроитель СССР, создатель знаменитого Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Авиаконструктор скончался в возрасте 84 лет.

Мартиросов родился в Москве в 1935 году. В 1959-м окончил столичный авиационный институт и перешел на работу в опытно-конструкторское бюро на заводе имени Павла Сухого. Уже через три года он возглавил разработку передового для того времени вертикально взлетающего бомбардировщика.

Во второй половине 80-х Мартиросов руководил работами над экспериментальным реактивным самолетом П-42. Эта модель предназначалась для установления рекордов скороподъемности, высоты, дальности полета. Под руководством Мартиросова самолет установил 27 мировых рекордов.

В 1991 году авиастроитель занял должность главного конструктора сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 — многофункционального тактического самолета, способного истреблять авиацию противника и уничтожать наземные и надводные объекты. Сегодня это одна из самых знаменитых боевых машин российских ВВС благодаря «боевому крещению» во время конфликта в Южной Осетии 2008 года и эффективному применению в Сирии.

За годы работы Мартиросов удостоился Орденов Дружбы, Александра Невского, Знака Почета. В 2017 году президент России Владимир Путин закрытым указом присвоил ему звание Героя Труда.

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