Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в столице

|
Василий Заика
23

Вторая за неделю попытка суицида произошла 28 февраля.

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Мужчину, который намеревался спрыгнуть с Москворецкого моста в столице, сняли спасатели. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на московский главк МЧС, вторая за неделю попытка суицида произошла 28 февраля.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве сняли мужчину с Большого Москворецкого моста после попытки суицида.

-2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
65.61
0.09 71.65
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...