Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в столице

Мужчину, который намеревался спрыгнуть с Москворецкого моста в столице, сняли спасатели. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на московский главк МЧС, вторая за неделю попытка суицида произошла 28 февраля.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве сняли мужчину с Большого Москворецкого моста после попытки суицида.