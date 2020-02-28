Тринадцатилетняя ученица скончалась в медкабинете школы в Подмосковье
| Василий Заика Происшествия 169
Трагедия произошла днем 28 февраля в Зеленограде.
Фото: www.globallookpress.com
Тринадцатилетняя ученица скончалась в медкабинете школы в подмосковном Зеленограде. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла днем 28 февраля.
Девочка почувствовала себя плохо на перемене. Задыхающегося и хрипящего ребенка отвели к врачам. Буквально через пару минут на место прибыла скорая помощь. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. По неподтвержденным данным, школьница страдала неким заболеванием.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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