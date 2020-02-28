Тринадцатилетняя ученица скончалась в медкабинете школы в Подмосковье

Тринадцатилетняя ученица скончалась в медкабинете школы в подмосковном Зеленограде. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла днем 28 февраля.

Девочка почувствовала себя плохо на перемене. Задыхающегося и хрипящего ребенка отвели к врачам. Буквально через пару минут на место прибыла скорая помощь. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. По неподтвержденным данным, школьница страдала неким заболеванием.

Обстоятельства произошедшего выясняются.