Тринадцатилетняя ученица скончалась в медкабинете школы в Подмосковье

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Василий Заика
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Трагедия произошла днем 28 февраля в Зеленограде.

Фото: www.globallookpress.com

Тринадцатилетняя ученица скончалась в медкабинете школы в подмосковном Зеленограде. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла днем 28 февраля.

Девочка почувствовала себя плохо на перемене. Задыхающегося и хрипящего ребенка отвели к врачам. Буквально через пару минут на место прибыла скорая помощь. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. По неподтвержденным данным, школьница страдала неким заболеванием.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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