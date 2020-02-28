В ОНФ обозначили главные препятствия в реализации нацпроекта «Образование»

Исполком ОНФ подвел итоги первого года реализации национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба общественного движения. На круглом столе «фронтовики» обсудили темы дополнительного образования, доступности школ, повышения квалификации учителей.

Из отобранных обращений в ОНФ за 2019 год более 80 тысяч коснулись темы образования — школ и детских садов. Среди указанных проблем: отсутствие школ в жилых микрорайонах, сельских поселениях, отсутствие спортивных залов и коррекционных учреждений, разбитые дороги к школам, нехватка мест в классах.

Участники встречи уделили особое внимание социально-экономическому положению российских семей.

«Каждая третья семья не посещает платные кружки из-за нехватки денег. Поэтому мы продолжаем активно поддерживать идею персональных сертификатов на дополнительное образование. Это реальный инструмент, который помогает сделать образование доступнее для детей из малообеспеченных семей», — сказала зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.

Ее соратник, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов также высказался о недоступности дополнительного образования для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Он же поднял проблемы в части коррекционного образования и ресурсных классов.

По словам Кузьминова, для их решения нужно использовать новые методы — в частности, собирать данные о социальном и экономическом статусе семьи и учитывать это в процессе образования. Кроме того, по его словам, нужно повышать квалификацию учителей, разрабатывать цифровые сервисы и методические комплексы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин поручил до 10 марта доработать программы развития отстающих регионов.