В ОНФ обозначили главные препятствия в реализации нацпроекта «Образование»
«Фронтовики» подвели итоги обращений граждан и предложили новые методы в решении проблем.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Исполком ОНФ подвел итоги первого года реализации национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба общественного движения. На круглом столе «фронтовики» обсудили темы дополнительного образования, доступности школ, повышения квалификации учителей.
Из отобранных обращений в ОНФ за 2019 год более 80 тысяч коснулись темы образования — школ и детских садов. Среди указанных проблем: отсутствие школ в жилых микрорайонах, сельских поселениях, отсутствие спортивных залов и коррекционных учреждений, разбитые дороги к школам, нехватка мест в классах.
Участники встречи уделили особое внимание социально-экономическому положению российских семей.
«Каждая третья семья не посещает платные кружки из-за нехватки денег. Поэтому мы продолжаем активно поддерживать идею персональных сертификатов на дополнительное образование. Это реальный инструмент, который помогает сделать образование доступнее для детей из малообеспеченных семей», — сказала зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.
Ее соратник, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов также высказался о недоступности дополнительного образования для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Он же поднял проблемы в части коррекционного образования и ресурсных классов.
По словам Кузьминова, для их решения нужно использовать новые методы — в частности, собирать данные о социальном и экономическом статусе семьи и учитывать это в процессе образования. Кроме того, по его словам, нужно повышать квалификацию учителей, разрабатывать цифровые сервисы и методические комплексы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин поручил до 10 марта доработать программы развития отстающих регионов.
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