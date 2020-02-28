«Девочка в золотой клетке». Почему дочь Успенской пошла против матери?

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина находится в США, сообщил 5-tv.ru руководитель детективного агентства Insider77.ru Максим Заболотный. По его словам, доказательств того, что она сейчас употребляет наркотики, нет, но ее поведение в стрим-эфирах дает повод подозревать, что завязать с этой опасной привычкой не получилось.

«Татьяна Плаксина сейчас находится в Лос-Анджелесе. Одна, с отцом, с бывшим мужем Любови Успенской. Сам лично подтвердить не могу, что она принимает наркотики, но Татьяна постоянно выходит в прямые эфиры в состоянии явно неадекватном», — рассказал Максим.

Главной бедой дочери Успенской, по его мнению, стало то, что девушка видит в наркотиках выход из любой сложной ситуации. Более того, по его словам, в наркологической клинике, где лежала Татьяна, для нее создали просто райские условия, на которые грех жаловаться.

«Она считает, что наркотики — вещь, которая может заглушить любую боль. Девочка в золотой клетке на 250 квадратов — для нее это тюрьма! Наркологическая больница, в которой она лежала за 150 тысяч долларов ежемесячно, для нее тоже была тюрьма. Ну, о чем тут еще можно сказать, когда там было все — она питалась по меню, был мобильный телефон и лучшие врачи, которые пытались ей помочь», — заметил Заболотный.

В конфликте между матерью и дочерью, по мнению детектива, виноваты оба родителя, как и в любой другой сложной ситуации. Однако упрекнуть Любовь Успенскую в том, что она плохая мать, нельзя, подчеркнул Максим.

«Я считаю, что Любовь Залмановна хорошая и достойная мать. Для своей дочери делала все, что было в ее силах и возможностях», — заключил глава детективного агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший адвокат Любови Успенской Александр Бенхин подтвердил информацию о том, что дочь артистки Татьяна Плаксина психически нездорова.