Бывший адвокат Любови Успенской Александр Бенхин подтвердил 5-tv.ru информацию о том, что дочь артистки Татьяна Плаксина психически нездорова.

«Как изначально я утверждал, у девушки тяжелое состояние, у нее реально диагностирован шизофреноподобный психоз. Она проходила лечение. Есть эти документы, но без разрешения своего доверителя я их показывать не мог», — сообщил юрист.

Конфликт между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной разгорелся в конце января, когда после скандального эфира на федеральном канале наследница певицы пропала на несколько дней. По мнению адвоката, выдавать в эфир программу с участием Плаксиной было неэтично со стороны телеканала.

«Вывод такой: все, что она говорила в течение этих двух дней, когда была в распоряжении телевизионщиков, в принципе, это информация, полученная от не совсем здорового человека. Поэтому выдавать ее в эфир было как минимум не этично», — заявил Бенхин.

При этом он подчеркнул, что это является его личным мнением, а не точкой зрения Любови Успенской. Он напомнил, что после того, как певица сходила на эфир к Ксении Собчак, чтобы рассказать о своей любви к дочери и вернуть ее в лоно семьи, окружение Успенской сделало все, чтобы препятствовать дальнейшему общению юриста и его доверителя. Фиаско шоу с участием Успенской он объяснил неграмотными действиями сотрудников телеканала, которые не оговорили с гостьей круг вопросов и стоп-темы.

«Есть законы жанра: можно было четко оговорить, прямо на бумаге — какие вопросы можно обсуждать, какие нельзя, какие темы являются табуироваными. Ничего этого сделано не было. Бездарная работа пиарщиков, я считаю. И Любу в итоге оставили тет-а-тет на растерзание с опытной Ксюшей Собчак. Потом ее довели, она посреди эфира встала, и вместо хорошего эфира, который мог быть на два-три дня по законам жанра, получился выкидыш с однодневной программой, не дописанной до конца», — заключил бывший адвокат звезды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Любовь Успенская чувствует себя после скандала с участием ее дочери.