Актрису Софию Петрову увезли на скорой после обморока

Начинающая театральная актриса София Петрова была экстренно госпитализирована в Москве. 28-летняя девушка потеряла сознание в Московском художественном театре имени Чехова. На место экстренно прибыла скорая помощь и увезла пациентку в больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, медики поставили Петровой предварительный диагноз — коллапс, то есть внезапную сердечно-сосудистую недостаточность, с потерей сознания и угрозой смерти.

София Петрова — студентка третьего курса мастерской Молоткова по специальности «актерское искусство». Она играла в таких известных спектаклях как «Женитьба Бальзаминова», «Маленький принц» и «Женитьба».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом 2019 года Инна Чурикова провела почти месяц в больнице после падения со сцены во время спектакля «Старая дева», у артистки был диагностирован перелом ребер.