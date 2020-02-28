Конвой открыл огонь во время побега задержанного из отдела полиции в Петербурге

Попытку побега задержанного пресекли правоохранители в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло во время транспортировки подозреваемого в совершении преступления из 13-го отдела полиции в ИВС.

Конвой открыл огонь. Мужчина сдался правоохранителям только после серии предупредительных выстрелов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.