Конвой открыл огонь во время побега задержанного из отдела полиции в Петербурге

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 71

Мужчина сдался правоохранителям только после серии предупредительных выстрелов.

Фото: www.globallookpress.com

Попытку побега задержанного пресекли правоохранители в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло во время транспортировки подозреваемого в совершении преступления из 13-го отдела полиции в ИВС.

Конвой открыл огонь. Мужчина сдался правоохранителям только после серии предупредительных выстрелов.

 

Обстоятельства произошедшего уточняются.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
66.99
1.38 73.72
2.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...