Конвой открыл огонь во время побега задержанного из отдела полиции в Петербурге
Мужчина сдался правоохранителям только после серии предупредительных выстрелов.
Фото: www.globallookpress.com
Попытку побега задержанного пресекли правоохранители в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло во время транспортировки подозреваемого в совершении преступления из 13-го отдела полиции в ИВС.
Конвой открыл огонь. Мужчина сдался правоохранителям только после серии предупредительных выстрелов.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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