Два человека погибли, отравившись химикатами в сауне в Москве

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Алиса Старжевская
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Еще троим пострадавшим медики оказывают помощь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Два человека погибли в бассейне банного комплекса в Москве. Еще трое пострадали. У потерпевших имеются все признаки отравления жидким азотом.

26-летняя Екатерина Д., ее супруг Валентин и приглашенные гости отмечали день рождения на территории банного комплекса, расположенного по адресу: Коломенский проезд, дом 10. В момент, когда несколько посетителей находились в бассейне, в воду бросили искусственный лед. Внезапно люди начали терять сознание и задыхаться.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыла бригада медиков. Врачи констатировали химические ожоги, полученные от контакта с жидким азотом.

Сообщается, что семейная пара приобрела искусственный лед через неизвестную фирму, гарантировавшую незабываемое шоу.

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В настоящий момент известно о пятерых пострадавших, двое из которых скончались. Остальных госпитализировали в городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что мать и четверо детей отравились угарным газом в Туве.

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