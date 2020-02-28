Два человека погибли, отравившись химикатами в сауне в Москве

Два человека погибли в бассейне банного комплекса в Москве. Еще трое пострадали. У потерпевших имеются все признаки отравления жидким азотом.

26-летняя Екатерина Д., ее супруг Валентин и приглашенные гости отмечали день рождения на территории банного комплекса, расположенного по адресу: Коломенский проезд, дом 10. В момент, когда несколько посетителей находились в бассейне, в воду бросили искусственный лед. Внезапно люди начали терять сознание и задыхаться.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыла бригада медиков. Врачи констатировали химические ожоги, полученные от контакта с жидким азотом.

Сообщается, что семейная пара приобрела искусственный лед через неизвестную фирму, гарантировавшую незабываемое шоу.

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В настоящий момент известно о пятерых пострадавших, двое из которых скончались. Остальных госпитализировали в городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина.

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