Четверо детей и их мать отравились угарным газом в Туве

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 26 февраля в селе Тоора-Хем Тоджинского района.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Четверо детей и их мать попали в больницу в результате отправления угарным газом в Туве. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел утром 26 февраля в селе Тоора-Хем Тоджинского района.

Известно, что врачи оценивают самочувствие пострадавших как удовлетворительное. По предварительным данным, причиной произошедшего стала закрытая печная заслонка. Другие подробности произошедшего выясняются.

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