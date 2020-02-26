Четверо детей и их мать отравились угарным газом в Туве

Четверо детей и их мать попали в больницу в результате отправления угарным газом в Туве. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел утром 26 февраля в селе Тоора-Хем Тоджинского района.

Известно, что врачи оценивают самочувствие пострадавших как удовлетворительное. По предварительным данным, причиной произошедшего стала закрытая печная заслонка. Другие подробности произошедшего выясняются.