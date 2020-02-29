Китайские медики обнародовали результаты вскрытия первого умершего от COVID-19
Патологоанатомы изучили, какие именно органы поражает коронавирус.
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Фото, видео: www.globallookpress.com
Китайские ученые обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса жителя страны — это был 85-летний мужчина, поступивший в больницу в Ухани с инфарктом 1 января. Через неделю у него проявились первые признаки вирусной инфекции, а 28 января он скончался. COVID-19 был диагностирован у него за неделю до смерти.
Как пишет URA.RU со ссылкой на публикацию в журнале Journal of Forensic Medicine, вскрытие показало, что новый коронавирус поражает главным образом легкие и «глубокие части дыхательных путей». Кроме того, часть выделений сквозь очаги в легких может попадать в грудную клетку и негативно влиять на работу сердца.
Воздействует ли вирус нового типа на другие внутренние органы, исследователи пока сказать затрудняются — в силу преклонного возраста пациента и сопутствующих заболеваний. Чтобы сделать однозначный вывод, потребуется дальнейшее изучение зараженных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус выявлен у гражданина Китая, прилетевшего в Шанхай из Ирана с пересадкой в Москве. Известно, что 19 февраля мужчина провел в российской столице 16 часов.
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