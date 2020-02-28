Известная инстаблогер опровергла информацию о своей смерти после ЧП в сауне

Популярная инстаблогер Екатерина Диденко, имеющая миллион подписчиков в соцсети опровергла сообщения о своей смерти после ЧП, которое произошло в банном комплексе «Девятый вал» в Москве.

«Я жива. Я нахожусь под дверями реанимации. Я не знаю, кто умер. Валя (супруг) в реанимации находится. Я не знаю в каком состоянии», — сказала девушка.

По данным 5-tv.ru, женщина отмечала в компании друзей свой 29-й день рождения. По сведениям РИА Новости, которые ссылаются на экстренные службы для развлечения в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. После этого два человека скончались от химических ожогов, еще трое пострадали и были госпитализированы. Другие обстоятельства выясняются.