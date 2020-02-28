Известная инстаблогер опровергла информацию о своей смерти после ЧП в сауне
На юге Москвы в банном комплексе «Девятый вал» несколько посетителей получили химическое отравление — двое скончались, еще трое пострадали.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Популярная инстаблогер Екатерина Диденко, имеющая миллион подписчиков в соцсети опровергла сообщения о своей смерти после ЧП, которое произошло в банном комплексе «Девятый вал» в Москве.
«Я жива. Я нахожусь под дверями реанимации. Я не знаю, кто умер. Валя (супруг) в реанимации находится. Я не знаю в каком состоянии», — сказала девушка.
По данным 5-tv.ru, женщина отмечала в компании друзей свой 29-й день рождения. По сведениям РИА Новости, которые ссылаются на экстренные службы для развлечения в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. После этого два человека скончались от химических ожогов, еще трое пострадали и были госпитализированы. Другие обстоятельства выясняются.
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