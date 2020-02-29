Видео взрыва большого метеорита в небе над Хорватией напугало пользователей сети

Взрыв большого метеорита произошел утром 28 февраля в небе над Хорватией. Необычное явление попало в объективы автомобильных видеорегистраторов.

В Хорватской астрономической федерации сообщили, что метеорит взорвался на высоте около 30 километров. Взрыв был громким — его слышали на севере и западе Хорватии, в Словении и некоторых регионах Италии.

Кроме шума, взрыв метеорита привел к подземным толчкам. Сначала ученые даже решили, что произошло землетрясение. В частности, такое предположение выдвинули сотрудники Европейского сейсмологического центра.

Сейчас астрономы намерены найти фрагменты метеорита и изучить их. Пока ученые пытаются определить возможное место его падения. Есть вероятность, что небесное тело полностью сгорело в атмосфере.

В соцсетях в свою очередь очевидцы начали делиться впечатлениями от увиденного. Многие связали произошедшее с тем, что сейчас идет високосный год и поэтому происходят необычные явления. Также некоторые сообщили, что напуганы произошедшим, но в то же время рады, что не находились поблизости от эпицентра произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что камера запечатлела падение метеора под Екатеринбургом.