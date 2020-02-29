Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае излечились

Почти половина людей, которые заразились коронавирусом нового типа в Китае, выздоровели. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации ведомства на 29 февраля, всего в Китае подтвердился 79 тысяч 251 случай заражения. Излечиться удалось чуть более чем 39 тысячам пациентов. Таким образом, их доля на данный момент составляет 49%.

Продолжают болеть 37 тысяч 414 человек — это число впервые стало меньше числа выздоровевших. 2835 человек скончались.

За последние сутки по всему Китаю выявили 427 новых случаев заражения. Основная часть из них — 423 — в провинции Хубэй. Из больниц за те же сутки выписали 2885 человек. Из них 2492 — в провинции Хубэй. Скончались 47 граждан КНР, из которых 45 — в провинции Хубэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские медики обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса нового типа человека. Из них становится ясно, какие органы поражает инфекция.