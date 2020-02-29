Появились кадры с места крушения вертолета в Астраханской области

Южное Следственное управление на транспорте СК России обнародовало кадры с места крушения вертолета Robinson. в Наримановском районе Астраханской области. Вечером 28 февраля воздушное судно разбилось неподалеку одной из ферм. По данным регионального Минздрава, им управлял 50-летний житель Волгограда Виктор Климочкин. Командир экипажа, за плечами почти 30 лет пилотного стажа, в результате авиакатастрофы погиб.

Точная причина происшествия пока не известна По одной из версий, вертолет упал из-за сильного порыва ветра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Астраханской области, полет был несогласован. По информации администрации Наримановского района, воздушное судно было нанято отдыхающими с базы отдыха в Камызякском районе. Командир экипажа покатал клиентов по вечернему небу, высадил их и улетел в направлении Волгограда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолетом управлял Виктор Климочкин, заслуживший звание мастера спорта. Высшему пилотажу мужчина учился у военных летчиков, ныне — генералов и полковников российской авиации.