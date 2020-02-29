Появились кадры с места крушения вертолета в Астраханской области
Воздушное судно разбилось неподалеку от одной из ферм в Наримановском районе региона. Пилот погиб.
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Фото, видео: СК РФ
Южное Следственное управление на транспорте СК России обнародовало кадры с места крушения вертолета Robinson. в Наримановском районе Астраханской области. Вечером 28 февраля воздушное судно разбилось неподалеку одной из ферм. По данным регионального Минздрава, им управлял 50-летний житель Волгограда Виктор Климочкин. Командир экипажа, за плечами почти 30 лет пилотного стажа, в результате авиакатастрофы погиб.
Точная причина происшествия пока не известна По одной из версий, вертолет упал из-за сильного порыва ветра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Астраханской области, полет был несогласован. По информации администрации Наримановского района, воздушное судно было нанято отдыхающими с базы отдыха в Камызякском районе. Командир экипажа покатал клиентов по вечернему небу, высадил их и улетел в направлении Волгограда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолетом управлял Виктор Климочкин, заслуживший звание мастера спорта. Высшему пилотажу мужчина учился у военных летчиков, ныне — генералов и полковников российской авиации.
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