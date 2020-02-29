«Из меня душа выходила»: Кудрявцева рассказала, как едва не умерла из-за наркотиков

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева побывала на YouTube-шоу «Алена, блин!». В ходе интервью звезда рассказала о своих вредных привычках. Она призналась, что сейчас может себе позволить только курить сигареты, а раньше также употребляла запрещенные вещества и выпивала.

Завязать с этим Кудрявцева решила после того, как оказалась буквально на грани жизни и смерти. Она призналась, что в определенный момент ей казалось, будто она вот-вот умрет. Как теледива узнала впоследствии, у нее были панические атаки.

«Не пью, потому что я, наверное, сама себя закодировала. Я дико испугалась. Я увлекалась травкой, это не было на постоянной основе, было периодически. Однажды я чуть не умерла, из меня душа выходила, я вызывала себе скорую. Потом что-то случилось с нервной системой или мозгом, я каждый день вызывала скорую, потому что думала, что умираю», – поделилась светская львица.

Сейчас Кудрявцева осознала, что ошибалась. Она выступает против легализации наркотических веществ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кудрявцева рассталась с Лазаревым.