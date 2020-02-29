Потерявшая мужа Instagram-блогерша обратилась за психологической помощью

Инстаблогер Екатерина Диденко рассказала о своем шоковом состоянии после гибели мужа и друзей в московской бане, где отмечали ее день рождения. 29-летняя знаменитость обратилась к подписчикам с просьбой дать ей контакты специалиста, который окажет профессиональную психологическую помощь. Видео Екатерина выложила в сторис на своей странице в Instagram.

«Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя проснулась и говорит: „А где папа?“ Не знаю, что ей сказать. Те, кто может оказать профессиональную психологическую помощь, напишите сюда. Даже не знаю, куда обращаться», — сообщила Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Также стало известно, что погибший супруг Диденко знал об опасности использования сухого льда в закрытом помещении. Несмотря на это, мужчина все равно привез 25 килограммов вещества в баню, где на вечеринке собралось 18 человек. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Находившиеся в бассейне гости начали задыхаться и терять сознание. В итоге муж Instagram-блогера Валентин Диденко и еще двое человек стали жертвами трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети появилось видео, где друзья пошутили о смерти за считанные минуты до трагедии в московской сауне.