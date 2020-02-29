«Мамина копия с папиными глазками»: Решетова показала занятия сына в бассейне

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова разместила видео в сторис на своей странице в Instagram с совместных занятий с сыном в бассейне. Звезда показала, как четырехмесячный наследник музыканта плавает и ныряет с ее помощью.

Также Анастасия призналась, что счастлива проводить время с сыном, наблюдая за его успехами. Она подчеркнула, что наслаждается моментами, пока ребенок еще маленький, однако мечтает уже о более интересных занятиях с ним.

«Ни с чем не сравнимое чувство, когда ты занимаешься чем-то со своим ребенком, видя его заинтересованность и улыбку. С одной стороны, не хочется, чтобы дети быстро росли, а с другой –уже жду не дождусь, чтобы можно было ему читать сказки или вместе серфить», — написала модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Большинство фолловеров отметили, что на этой фотографии малыш особенно похож на Решетову. Подписчики пришли в восторг от трогательного снимка и написали комплименты под публикацией.

«Сладкие»:

«Копия мамы!»;

«Мамина копия с папиными глазками»;

«Самый красивый мальчик на земле», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Тимати умилительно развлек сына.