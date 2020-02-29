«Мамина копия с папиными глазками»: Решетова показала занятия сына в бассейне
Знаменитость опубликовала видео в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова разместила видео в сторис на своей странице в Instagram с совместных занятий с сыном в бассейне. Звезда показала, как четырехмесячный наследник музыканта плавает и ныряет с ее помощью.
Также Анастасия призналась, что счастлива проводить время с сыном, наблюдая за его успехами. Она подчеркнула, что наслаждается моментами, пока ребенок еще маленький, однако мечтает уже о более интересных занятиях с ним.
«Ни с чем не сравнимое чувство, когда ты занимаешься чем-то со своим ребенком, видя его заинтересованность и улыбку. С одной стороны, не хочется, чтобы дети быстро росли, а с другой –уже жду не дождусь, чтобы можно было ему читать сказки или вместе серфить», — написала модель.
Большинство фолловеров отметили, что на этой фотографии малыш особенно похож на Решетову. Подписчики пришли в восторг от трогательного снимка и написали комплименты под публикацией.
«Сладкие»:
«Копия мамы!»;
«Мамина копия с папиными глазками»;
«Самый красивый мальчик на земле», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Тимати умилительно развлек сына.
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