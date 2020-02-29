Лазарев прокомментировал конфликт с одним из членов жюри музыкального шоу
Певец пояснил, что вышел из себя из-за несправедливости к конкурсанту.
Фото: Instagram @lazarevsergey
Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе». Конфликт у звезды возник с одним из членов жюри — поэтом-песенником Симоном Осиашвили, который попытался выгнать из проекта участницу, исполнившую песню на английском языке. По словам Осиашвили, на конкурсе нужно выбирать русские композиции, поскольку они более душевные. Однако такая позиция разозлила Лазарева, который не смог сдержать эмоций прямо в эфире программы.
«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека! Это конкурсант, который отлично выступил! Что вы делаете? Невозможно пройти мимо этого филигранного исполнения», — эмоционально высказался Лазарев.
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Да, я Эмоциональный! да, порой чересчур вспыльчивый, НО я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а все потому, что мне не все равно. ⠀ Я всю жизнь остро реагирую на несправеливость, которая происходит. Я ПРОТИВ «стереотипов», « узких шор и предубеждений», я против «предвзятости и ярлыков», я против «неаргументрованного мнения». ⠀ Я считаю, что член жюри НЕ должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм итд, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке. ⠀ Меня самого так часто в этой жизни «судили» и «затыкали» из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим. ⠀ Новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе», пожалуй, один из сильнейших из всех предыдущих! И самый эмоциональный!!! Посмотрите! Завтра в 17.50 на телеканале Россия. # Repost @tvrussia ・・・ ⚡️Сергей Лазарев на пределе! Яблоком раздора между ним и поэтом-песенником Симоном Осиашвили стало исполнение на английском языке. Из-за чего разгорелся спор, и чем он закончился, узнайте в воскресенье в 17:50 на телеканале «Россия» в программе «Ну-ка, все вместе!». Как вы думаете, песни на русском языке душевнее иностранных? #НукаВсеВместе #AllTogetherNow #Россия1 #СергейЛазарев #лазарев #скандал #шоу #нукавсевместе
На своей странице в Instagram Сергей признался, что, он, иногда, крайне вспыльчивый и эмоциональный человек. Однако в данной ситуации его эмоции оправданы: он отстаивал четкую позицию, потому что ему «не все равно».
«Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит. <…> Меня самого так часто в этой жизни „судили“ и „затыкали“ из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — написал певец.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева призналась, почему рассталась с Сергеем Лазаревым.
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