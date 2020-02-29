Лазарев прокомментировал конфликт с одним из членов жюри музыкального шоу

Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе». Конфликт у звезды возник с одним из членов жюри — поэтом-песенником Симоном Осиашвили, который попытался выгнать из проекта участницу, исполнившую песню на английском языке. По словам Осиашвили, на конкурсе нужно выбирать русские композиции, поскольку они более душевные. Однако такая позиция разозлила Лазарева, который не смог сдержать эмоций прямо в эфире программы.

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека! Это конкурсант, который отлично выступил! Что вы делаете? Невозможно пройти мимо этого филигранного исполнения», — эмоционально высказался Лазарев.

На своей странице в Instagram Сергей признался, что, он, иногда, крайне вспыльчивый и эмоциональный человек. Однако в данной ситуации его эмоции оправданы: он отстаивал четкую позицию, потому что ему «не все равно».

«Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит. <…> Меня самого так часто в этой жизни „судили“ и „затыкали“ из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — написал певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева призналась, почему рассталась с Сергеем Лазаревым.