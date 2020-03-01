Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков

Instagram-блогерша Екатерина Диденко, потерявшая в ходе несчастного случая в столичной сауне мужа и двоих друзей, продолжает выливать в сеть детали своей жизни. В последних сторис она рассказала о том, как их семья готовится к похоронам.

«Похорон не будет. Будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали. Он хочет, чтобы прах я развеяла над полем. Это была его воля», — рассказала Диденко подписчикам.

Она добавила, что он каждый год с ней говорил о смерти и обсуждал, какими должны быть его похороны.

Что касается своего состояния, то Диденко сообщила о помощи ей уже троих психологов, благодаря которым «ее отпускает».

К слову, мнение общественности разделилось и привело к активному обсуждению поведения Екатерины. Что это? Так выплескивается стресс или это уже инстазависимость?

«Инстаграм головного мозга», «Как можно зарабатывать на собственном горе?», «Горе в семье должно быть тихим!» — так комментирует в основном общественность в сети поведение потерявшей мужа блогерши.

Число подписчиков у Диденко и правда выросло после произошедшей трагедии в столичной сауне. Спустя пару часов после трагедии — Диденко выложила в сторис видео, на котором она запечатлена у дверей реанимации в больнице. На записи она не плачет, но голос дрожит. Однако после волны жесткого негатива в комментариях, запись девушка все же удалила.

Позднее к критике блогерши присоединились и звезды. Российская певица Юлия Савичева не сдержалась. Она заявила, что не понимает, почему после гибели мужа и двух близких друзей блогерша принялась снимать себя на телефон и «рыдать на камеру».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 28 февраля инстаблогер Катерина Диденко, на которую подписано более миллиона человек, устроила вечеринку в честь своего 29-летия в московском банном комплексе. Во время празднования в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда нырнули несколько человек. Из-за начавшейся химической реакции на месте скончались двое участников вечеринки, позже в больнице умер 32-летний супруг Диденко — отец двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.