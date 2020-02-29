«Потеряли чувство реальности»: Савичева раскритиковала блогершу, записавшую видео после смерти мужа и друзей в бане

Известную российскую певицу Юлию Савичеву возмутила реакция популярной инстаблогерши Катерины Диденко, которая после трагедии с сухим льдом в бане в Москве начала записывать видео и выкладывать их на своей страничке в Instagram. Артистка опубликовала в своем аккаунте в соцсети большой пост, в котором высказала свое мнение о произошедшем. Она заявила, что не понимает, почему после гибели мужа и двух близких друзей блогерша принялась снимать себя на телефон и «рыдать на камеру».

«Сегодня произошла катастрофическая ситуация, которая показала, насколько жизнь в интернете и блогерство калечат сознание людей <…> Скажите мне, как в головах этой семьи вообще могла зародиться идея кинуть в бассейн 25 кг сухого льда, да еще и искупаться в этом аду? И все ради красивой картинки или видео в интернет», — возмутилась певица

Instagram @yuliasavicheva

Она также добавила, что как человек, который называет себя фармацевтом могла не знать о взаимодействии веществ и возможных последствиях. В результате произошедшего, три человека погибли.

«Знаете, от чего я была в еще большем шоке? Когда увидела, как эта девушка-фармацевт-блогер снимает себя на телефон, рыдает на камеру, говорит о том, что ее муж погиб, ставит плашку комментариев и просит людей написать туда контакты психологической помощи. Не дай бог, если бы у кого-нибудь произошло горе в семье, как можно представить себе, что находясь в таком шоке и стрессе, вы берете камеру и начинаете себя снимать? Мне кажется, что эти люди уже просто не понимают, где и в каком мире они находятся. Мне кажется, они потеряли чувство реальности, нормальной жизни», — написала Юлия Савичева.

Она также добавила, что по ее мнению подобное поведение показывает, как интернет «проглатывает людей в пучину безответственности и вакханалии»

«Люди гонятся за хайпом любыми способами. И даже, когда в результате происходит непоправимое, они просто не могут остановиться. Не могут прекратить этот поток. Все это не имеет никакого отношения к реальной жизни», — заключила артистка, принеся соболезнования близким погибших.

28 февраля инстаблогер Катерина Диденко, на которую подписано более миллиона человек, устроила вечеринку в честь своего 29-летия в московском банном комплексе. Во время празднования в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда нырнули несколько человек. Из-за начавшейся химической реакции на месте скончались двое участников вечеринки, позже в больнице умер 32-летний супруг Диденко — отец двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлено то, как участники вечеринки высыпают сухой лед в бассейн, а после прыгают в него — за несколько минут до трагедии. Тем временем подписчики Катерины Диденко затравили ее после трагедии, в ответ инстаблогерша отключила комментарии к своим публикациям. Позже в интервью 5-tv.ru она рассказала о своем самочувствии после ЧП с сухим льдом.